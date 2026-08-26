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Lyon Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Lyon Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Lyon Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Lyon Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? Lyon Fenerbahçe kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Lyon Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Lyon Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

Lyon Fenerbahçe kaç kaç? Lyon Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Lyon Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

LYON FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Lyon Fenerbahçe maçı 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

LYON FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 

Lyon Fenerbahçe maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

LYON FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lyon Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

LYON FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Lyon Fenerbahçe maçı Lyon şehrinde bulunan Parc Olympique Lyonnais isimli stadyumda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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