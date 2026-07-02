KYK depozito iadesi ne zaman yatar 2026?

2026 yılında KYK yurtlarından ayrılan binlerce öğrenci, "KYK depozito iadesi ne zaman yatar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yurt çıkış işlemlerini tamamlayan öğrenciler, güvence bedeli olarak yatırılan depozitonun hangi tarihte ve hangi şartlar altında iade edileceğini merak ediyor. İşte 2026 KYK depozito iade sürecine ilişkin merak edilenler ve son bilgiler.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATAR?

2026 yılında KYK yurtlarından ayrılan öğrenciler, güvence bedeli olarak yatırdıkları depozitonun hesaplarına ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Yurt çıkış işlemlerini tamamlayan öğrenciler için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen depozito iade süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da yakından takip ediliyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATAR?

KYK yurtlarına kayıt sırasında alınan güvence bedeli (depozito), öğrencinin yurtta kaldığı süre boyunca odaya veya yurda ilişkin herhangi bir zarar tespit edilmemesi ve çıkış işlemlerinin eksiksiz tamamlanması halinde iade ediliyor.

Yurt kaydının sona ermesinin ardından gerekli kontroller tamamlandıktan sonra, kalan depozito tutarı öğrencinin sistemde kayıtlı banka hesabına aktarılıyor. Ancak 2026 yılı için depozito ödemelerinin yapılacağı kesin bir tarih Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı. İade işlemleri, öğrencinin çıkış sürecinin tamamlanmasının ardından yürütülen idari işlemlere bağlı olarak gerçekleştiriliyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NEREDEN SORGULANIR?

Depozito iadesinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek isteyen öğrenciler, işlemlerini e-Devlet üzerinden takip edebiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yurt Hizmetleri, KYK Yurt Bilgileri ve Yurt Çıkış İşlemleri hizmetleri aracılığıyla hem yurt çıkış durumunu hem de ödeme sürecine ilişkin bilgileri görüntülemek mümkün oluyor.

DEPOZİTO İADESİ İÇİN IBAN BİLGİLERİ ÖNEMLİ

Depozito tutarının sorunsuz şekilde yatırılabilmesi için öğrencilerin sistemde kayıtlı IBAN bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekiyor. Eksik veya hatalı banka bilgileri, ödemenin gecikmesine neden olabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol etmeleri ve gerektiğinde güncellemeleri tavsiye ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026 yılı KYK depozito iade takvimine ilişkin resmi bir tarih henüz duyurulmadı. Öğrenciler, süreçle ilgili güncel bilgilere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın duyurularını takip ederek veya bağlı bulundukları yurt müdürlüklerinden bilgi alarak ulaşabiliyor. Bakanlık tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde depozito iade tarihleri netlik kazanacak.