Kutluhan Taşkın kimdir, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, kamu görevine 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda başladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Taşkın, yüksek lisansını ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde tamamladı. Kalkınma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda üst düzey görevler üstlenen Taşkın'ın ataması, Bakanlıktaki son değişikliklerin ardından geldi. Kutluhan Taşkın hangi görevlerde bulundu? Tüm detaylar haberimizde…

KUTLUHAN TAŞKIN KİMDİR?

Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir'de tamamlayan Taşkın, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Taşkın, 2007-2009 yılları arasında ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

KUTLUHAN TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

1978 doğumlu olan Kutluhan Taşkın, 2026 yılı itibarıyla 47-48 yaşında.

KUTLUHAN TAŞKIN NERELİ?

Kutluhan Taşkın, Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Taşkın, ilk ve ortaöğrenimini de doğduğu yer olan Akşehir'de tamamladı.

KUTLUHAN TAŞKIN'IN KARİYERİ

Kutluhan Taşkın, üniversiteden mezun olduğu 2001 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atanan Taşkın, 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

KALKINMA BAKANLIĞI'NDAKİ GÖREVLERİ

Taşkın, 2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ardından 2016-2018 döneminde Kalkınma Bakanlığı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDAKİ GÖREVLERİ

Kutluhan Taşkın, 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü görevini de vekâleten sürdürdü. Taşkın, 21 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANDI

Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Atama, Bakanlıkta son günlerde yaşanan değişikliklerin ardından geldi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, kısa süre önce Bakan Mehmet Şimşek'e hemen yürürlüğe girmek üzere emeklilik dilekçesi vermişti. Aynı dönemde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Bakanlık, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar'ın da kısa süre önce Bakan Yardımcılığına atanmasıyla birlikte üst yönetiminde önemli değişikliklere sahne oldu.