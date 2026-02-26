Juventus Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Juventus Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Juventus Galatasaray maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

JUVENTUS GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

JUVENTUS GALATASARAY ÖZET

Juventus Galatasaray maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Galatasaray maçı 3-0'lık Juventus üstünlüğüyle devam ediyor.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.