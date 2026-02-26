Haberler

Juventus Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Juventus Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Juventus Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Juventus Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Güncelleme:
Juventus Galatasaray özet izle! Şampiyonlar Ligi heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Juventus Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Juventus Galatasaray özet videosu!

Juventus Galatasaray maç özeti izle! Şampiyonlar Ligi heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

JUVENTUS GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Juventus Galatasaray maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Juventus Galatasaray özet bölümünde yer alan bilgilerden Juventus Galatasaray geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

JUVENTUS GALATASARAY ÖZET

Juventus Galatasaray maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Galatasaray maçı 3-0'lık Juventus üstünlüğüyle devam ediyor.

JUVENTUS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Galatasaray maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

