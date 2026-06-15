İspanya Yeşil Burun Adaları maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İspanya Yeşil Burun Adaları golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İspanya Yeşil Burun Adaları kaç kaç? İspanya Yeşil Burun Adaları canlı maç anlatımı ve İspanya Yeşil Burun Adaları kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI CANLI İZLE

İspanya Yeşil Burun Adaları maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.