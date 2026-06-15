İspanya Yeşil Burun Adaları maç özeti ve golleri! (ÖZET) İspanya Yeşil Burun Adaları kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇ ÖZETİ

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İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI ÖZET

İspanya Yeşil Burun Adaları maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.