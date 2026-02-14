Inter Juventus hangi kanalda? Inter Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Inter Juventus maçı hangi kanalda? Inter Juventus İtalya Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Inter Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Inter Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Inter Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde...

INTER JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Juventus maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Inter Juventus maçını S Sport kullanıcıları şifresiz ve canlı izleyebilecek.

INTER JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter Juventus maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.