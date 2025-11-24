GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Rakip Union Saint-Gilloise!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Galatasaray maçı ne zaman? Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro önemli ölçüde sınırlanmış durumda.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonuna doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlamış ve geride kalan maçlardan 9 puan çıkarmıştı.

Galatasaray, turnuvadaki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 yenmiş ve dördüncü maçta Ajax'ı deplasmanda 3-0'la geçmişti. Union SG ise 5. hafta öncesine 3 puanla 28. sırada giriyor. Belçika ekibi, grup aşamasına PSV'yi 3-1 mağlup ederek başlamış ancak sonraki üç maçını kaybetmişti.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. RAMS Park'taki mücadele, sarı-kırmızılıların beşinci hafta öncesi üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi açısından önem taşıyor.

Maçın yayın bilgileri netleşirken, Galatasaray'ın lig aşamasında gösterdiği performans da dikkat çekiyor. Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, beşinci maçında taraftarı önünde sahaya çıkacak.

GALATASARAY'DA MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray'da Union SG karşılaşması öncesi çok sayıda oyuncu sakatlık, ceza ve kadro dışı durumları nedeniyle görev yapamayacak. Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun sakatlıkları devam ederken, Mario Lemina'nın durumu ise son antrenmanın ardından netleşecek. Öte yandan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti nedeniyle kadroda yer almayacak.

Kazımcan Karataş, UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadığı için forma giyemeyecek. Savunma oyuncusu Ismail Jakobs ise sarı kart sınırında yer alıyor. Jakobs, Union SG karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde 6. haftada Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.