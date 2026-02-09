Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak sürecin tamamlanabilmesi için ilgili resmi kurumların onayları ve işlem koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, Getir satıldı mı? Uber, Getir'i satın mı aldı? Getir ne kadara satıldı? Detaylar...

UBER GETİR'İ SATIN MI ALDI?

Uber, Getir'in Türkiye'deki çeşitli teslimat operasyonlarını kendi çatısı altına katmayı planlıyor. Anlaşma ile Getir ve Trendyol Go, Uber ekosisteminde birleşecek. İşlemin tamamlanmasının ardından, iki platformun farklı yetkinlikleri bir araya getirilerek ekosistemin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Süreç tamamlandığında Getir kullanıcıları, hizmetlere Getir uygulaması üzerinden erişmeye devam ederken Trendyol Go'nun geniş restoran ağından da yararlanabilecekler. Bu hamle, tüketicilere sunulan seçenekleri artırmayı, kuryeler için yeni kazanç fırsatları yaratmayı ve Türkiye genelindeki işletmeler için talebi canlandırmayı amaçlıyor.

GETİR NE KADARA SATILDI?

Taraflar tarafından satış bedeliyle ilgili herhangi bir rakam açıklanmadı. Bu nedenle, anlaşmanın finansal detayları resmi olarak paylaşılmadığı sürece net bir değer belirtilemez.