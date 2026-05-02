Galatasaray berabere kalırsa şampiyon mu, beraberlik yetiyor mu? GS Samsunspor berabere biterse ne olur?

Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken Galatasaray, Samsunspor deplasmanında puan arayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu ve performansları dikkat çekiyor.

GALATASARAY - SAMSUNSPOR İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 65 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 44 galibiyet elde ederken, Samsunspor 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 14 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray söz konusu maçlarda rakip fileleri 141 kez havalandırırken, Samsunspor 50 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor’a karşı oynadığı tüm lig maçlarını kazanırken bu süreçte 14 gol attı ve kalesinde 6 gol gördü. Victor Osimhen ise Samsunspor’a karşı forma giydiği 3 maçta 5 gol kaydetti.

GALATASARAY SAMSUNSPOR BERABERE BİTERSE NE OLUR, GS ŞAMPİYON OLUR MU?

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında sahadan beraberlikle ayrılması halinde puanını artıracak ancak şampiyonluğunu ilan edemeyecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 74 puanla lider durumda bulunurken en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkını koruyarak son haftalara girecek.

Ligde geride kalan 31 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, deplasmanda oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Samsunspor ise 31 maçta 45 puan toplayarak 7. sırada yer aldı ve bu karşılaşmadan alacağı puanlarla üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.