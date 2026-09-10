Fenerbahçe Roma maçı kaç kaç? CANLI MAÇ ANLATIMI Fenerbahçe Roma golleri kim attı, dakika kaç?

Fenerbahçe Roma maçı başladı! Fenerbahçe Roma canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe Roma kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE ROMA MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Roma maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Roma maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Roma maçı bu akşam saat 19.45 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe Roma maçı İstanbul şehrinde bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumda oynanıyor.