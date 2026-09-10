Fenerbahçe Roma maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fenerbahçe Roma kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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FENERBAHÇE ROMA MAÇ ÖZETİ
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FENERBAHÇE ROMA ÖZET
Fenerbahçe Roma maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE ROMA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe Roma maçı 1-0'lık Roma üstünlüğüyle devam ediyor.
FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Fenerbahçe Roma maçı canlı olarak TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlandı.