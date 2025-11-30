Haberler

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta?

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan heyecanla beklenen derbi maçının tarihi ve saati merak konusu. Futbol severler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için maçın ne zaman ve saat kaçta olduğunu araştırıyorlar. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta? Maça dair detaylar haberimizde!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2025-2026 sezonunun en çok beklenen karşılaşması nihayet netlik kazandı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? sorusu, taraftarlar ve futbolseverler arasında en çok merak edilen konu haline geldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta? Derbiye dair detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yoğun bekleyişin ardından derbi için tarih ve saat netleşti. 2025-2026 sezonunun ilk büyük derbisi, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta?

YARIN DERBİ SAAT KAÇTA?

Derbi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu saat, hem stadyumda hem de televizyon karşısında milyonlarca taraftarın dikkatini çekecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma olarak öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunun ilk büyük derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports HD ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maç, hem stadyumda hem de ekran başında milyonlarca taraftar tarafından izlenecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Kocaeli'nde tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor

Tekne alabora oldu! Bir balıkçı kurtarıldı, diğeri aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.