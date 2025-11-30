Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2025-2026 sezonunun en çok beklenen karşılaşması nihayet netlik kazandı. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? sorusu, taraftarlar ve futbolseverler arasında en çok merak edilen konu haline geldi. Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Yarın derbi saat kaçta? Derbiye dair detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yoğun bekleyişin ardından derbi için tarih ve saat netleşti. 2025-2026 sezonunun ilk büyük derbisi, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

YARIN DERBİ SAAT KAÇTA?

Derbi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Bu saat, hem stadyumda hem de televizyon karşısında milyonlarca taraftarın dikkatini çekecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma olarak öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunun ilk büyük derbisi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports HD ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Maç, hem stadyumda hem de ekran başında milyonlarca taraftar tarafından izlenecek.