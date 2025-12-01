Fenerbahçe Galatasaray hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı yayın bilgisi!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca Fenerbahçe Galatasaray maçı TOD TV üzerinden de izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.