Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu! İlk 11'ler açıklanıyor!

Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu maça saatler kala belli oluyor.

Fenerbahçe, bu akşam sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu maça saatler kala belli oluyor. Detaylar...

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

Fenerbahçe - Ferençvaroş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Anderson Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf

