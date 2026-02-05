Fenerbahçe Erzurumspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Fenerbahçe Erzurumspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Fenerbahçe Erzurumspor maç özeti izle! ZTK'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe Erzurumspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Erzurumspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇ ÖZETİ

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ÖZET

Fenerbahçe Erzurumspor maç özetini maçın ardından A Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı 3-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Fenerbahçe Erzurumspor maçı canlı olarak ATV'de yayınlandı.