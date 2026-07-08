Fenerbahçe Admira Wacker maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Admira Wacker golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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FENERBAHÇE ADMİRA WACKER MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Admira Wacker maçı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

FENERBAHÇE ADMİRA WACKER MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Admira Wacker maçını TV100'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ADMİRA WACKER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Admira Wacker maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başladı.

FENERBAHÇE ADMİRA WACKER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe Admira Wacker maçı Linz'da, Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanıyor.