Fatih Demireli kimdir? Galatasaray'ın gazetecilikten gelen Gelişim Direktörü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3 Kasım 2026'da VfB Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 yendi. Maçtan önce kulübün Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman spor dergisi Kicker'a konuştu ve yaz transfer döneminde Stuttgart'ın iki oyuncusuyla ilgilendiklerini anlattı.

Demireli'nin adı Türkiye'de pek bilinmiyor. Almanya'da ise uzun yıllar spor gazetecisi olarak tanındı.

FATİH DEMİRELİ NE DEDİ?

Fatih Demireli, Kicker'a Galatasaray'ın yazın Bilal El Khannouss için hem oyuncunun temsilcileriyle hem de Stuttgart'la görüştüğünü söyledi. Bir noktada karar vermeleri gerektiğini belirten Demireli, sonunda Aleksey Batrakov'u kadroya kattıklarını anlattı. Batrakov'un gelişiminden memnun olduklarını söyleyen yönetici, Rus oyuncu için "Muazzam bir potansiyeli var" dedi. Batrakov aynı akşam Stuttgart'a iki gol attı.

Bosnalı forvet Ermedin Demirovic konusunda da ilgiyi doğruladı: "Ermedin Demirovic ile de ilgilendiğimiz doğru." Demireli'ye göre kulüp sonunda bilinçli olarak başka çözümleri seçti. Bu kararda Türkiye'deki kadro kuralları da etkili oldu.

FATİH DEMİRELİ KİMDİR?

Fatih Demireli, Galatasaray'da Gelişim Direktörü olarak çalışan eski bir spor gazetecisi. Kulübe 2022 sonbaharında Araştırma ve Geliştirme Direktörü unvanıyla geldi; ondan önce 2010'dan 2022'ye kadar Almanya'da spor medyasında çalıştı.

Galatasaray'daki ilk aylarında Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde kadroya katılması sürecinde yer aldı.

FATİH DEMİRELİ NERELİ?

Fatih Demireli, Almanya'nın Münih kentinde doğdu. Anne ve babası Türkiye doğumlu. Çocukken Olympiastadion'daki Bayern Münih maçlarına sık gitti, babası ve amcası da onu İstanbul'da eski Ali Sami Yen Stadı'na götürdü.

FATİH DEMİRELİ HANGİ YAYINLARDA ÇALIŞTI?

Fatih Demireli, mesleğe Alman spor kanalı SPORT1'de stajyer gazeteci olarak başladı ve bu eğitimi 2010'da bitirdi. Aynı yıl spor sitesi Spox'a geçti, sitenin Türkiye bölümünü kurdu. 2016'ya kadar Spox ve Goal için yazdı.

2016'da Türk spor dergisi Socrates'in Almanca baskısının genel yayın yönetmeni oldu, 2017'de derginin yayıncılığını da üstlendi. Dergi koronavirüs salgını döneminde kapandı. Demireli bundan sonra Almanya ve Türkiye'de serbest yazar olarak çalıştı, Türk televizyonlarında Bundesliga yorumculuğu yaptı ve kendi programını sundu. 2021 ile 2022 arasında yeniden Spox ve Goal için yazdı.

FATİH DEMİRELİ GALATASARAY'A NE ZAMAN GELDİ?

Fatih Demireli, Galatasaray yönetiminden iş teklifini Ağustos 2022'de, tatildeyken aldı. Önce kulübün sportif yönetimine danışmanlık yaptı, ekim 2022'nin ortasında kadrolu olarak işe başladı. İlk unvanı Araştırma ve Geliştirme Direktörüydü. Bugün kulüpteki görevi Gelişim Direktörlüğü.