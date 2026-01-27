Ertem Şener hasta mı, sağlık durumu ne?

Ertem Şener'in ekranlarda yer almaması sonrası sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Takipçileri ve izleyiciler, "Ertem Şener hasta mı?" sorusuna yanıt ararken, ünlü spor spikerinin güncel sağlık durumuna ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor.

ERTEM ŞENER'İN HIZLI KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

"Beyaz Futbol" ve "Derin Futbol" programlarının sevilen sunucusu ve spikeri Ertem Şener'in kısa sürede verdiği kilolar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü ismin gözle görülür şekilde zayıflaması, takipçileri arasında sağlık durumuna dair çeşitli iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA HASTALIK İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Ertem Şener'in hızlı kilo kaybının ardından sosyal medyada, ünlü spikerin hasta olduğu yönünde söylentiler yayıldı. Bazı kullanıcılar, Şener'in ciddi bir rahatsızlık yaşadığına dair iddialar ortaya atarken, hatta kanser olduğu yönünde asılsız yorumlar dahi yapıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Can Özçelik'in paylaştığı bilgilere göre, Ertem Şener'in kilo vermesinin ardında herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Ünlü spikerin, bir süredir doktor kontrolünde zayıflama iğnesi tedavisi gördüğü öğrenildi. Bu süreçte toplamda yaklaşık 25 kilo verdiği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ, TEDAVİ SONA ERDİ

Ertem Şener'in sağlık durumunun iyi olduğu, uygulanan zayıflama iğnesi tedavisinin ise tamamlandığı ifade edildi. Hızlı kilo kaybının tamamen bu kontrollü süreçten kaynaklandığı vurgulanırken, Şener'in tekrar kilo almamak için dikkatli davrandığı öğrenildi.

SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

Tedavi sürecinin ardından Ertem Şener'in, kilosunu korumak adına düzenli ve sağlıklı bir beslenme programı uyguladığı belirtiliyor. Ünlü spikerin ekranlardaki enerjisinin ve genel sağlık durumunun yerinde olduğu ifade ediliyor.