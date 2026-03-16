Eray Yazgan beraat mı etti? Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan olayı nedir, neden hapis cezası aldı?

Galatasaray'ın üst düzey yöneticilerinden biri, son günlerde hem spor medyasında hem sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. Eray Yazgan hakkında açılan dava ve alınan mahkeme kararıyla ilgili gelişmeler, spor dünyasında büyük merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ERAY YAZGAN BERAAT MI ETTİ?

Evet, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında verilen mahkûmiyet kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı ve Yazgan beraat etti.

ERAY YAZGAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Eray Yazgan'a, "7258 sayılı yasaya muhalefet" suçlamasıyla mahkûmiyet kararı verilmişti. Bu suç, spor müsabakalarına dayalı izinsiz bahis veya şans oyunlarıyla ilgili olarak işlem yapmayı kapsıyor.

ERAY YAZGAN OLAYI NEDİR?

Yazgan'ın dosyası, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis faaliyetleri ile ilgilendirilmesi iddiası üzerine açılmıştı. İstinaf mahkemesi, Yazgan'ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığını belirleyerek, yerel mahkemenin mahkûmiyet kararını bozdu ve beraatına karar verdi.

7258 SAYILI KANUN NEDİR?

7258 sayılı Kanun, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ile şans oyunlarının izinsiz şekilde oynatılmasını suç sayıyor. Bu yasa, yasa dışı bahis faaliyetlerinin doğrudan düzenlenmesi veya bu sürece dahil olunması durumunu kapsıyor.

DURSUN ÖZBEK ERAY YAZGAN'A DESTEK VERDİ Mİ?

Evet, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ocak ayında yapılan olağan divan kurulu toplantısında Yazgan'a destek vermişti. Özbek, Yazgan'ın sadece imza yetkilisi olduğunu ve üst mahkemeden kararın döneceğine inandığını ifade etmişti.