Can Armando Güner kimdir, Can Armando Güner Türk mü, aslen nereli?

Alt yaş kategorilerinde forma giyen Can Armando Güner'in üç farklı ülkenin millî takımından davet aldığı bilgisi spor dünyasında şaşkınlık yarattı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, genç yetenek hakkında "Can Armando Güner kimdir, Türk mü, aslen nereli?" sorularına yoğun şekilde yöneldi.

CAN ARMANDO GÜNER KİMDİR?

Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner, kısa sürede dikkat çeken genç yeteneklerden biri oldu. Hem oyun stili hem de yüksek potansiyeliyle öne çıkan Güner, Türkiye, Almanya ve Arjantin millî takımlarından davet alarak adından söz ettirdi. Babası Türk, annesi Alman olan genç futbolcunun büyükannesinin ise Arjantin kökenli olduğu biliniyor.

CAN ARMANDO GÜNER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Genç futbolcu, şu sıralar Almanya Millî Takımı'nın alt yaş kategorilerinde yer alırken kulüp düzeyinde Borussia Mönchengladbach'ın formasını terletiyor. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen üç farklı ülkenin millî takımından davet alması, futbol çevrelerinde büyük yankı uyandırmış durumda.