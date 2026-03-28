Bugün maç var mı? 28 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
28 Mart Cumartesi akşamı spor severler için ekran başında heyecan dolu anlar yaşanacak. Futbol ve basketbol müsabakaları, liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışı izleyicilerle buluşacak. Peki, Bugün maç var mı? 28 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda? Detaylar...
28 Mart Cumartesi akşamı sporseverleri yine dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. Futbol, basketbol ve voleybol karşılaşmaları gün boyunca ekranlara gelirken, kritik mücadeleler dikkat çekiyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri:
YAYIN AKIŞI (28 Mart Cumartesi)
07:00 – TRT Spor (UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler)
07:00 – S Sport (İspanya LaLiga)
08:45 – TRT Spor (Trendyol Süper Lig Özetler)
09:30 – TRT Spor (Orhan Ayhan'la Futbol, Tekrar)
10:00 – S Sport Plus (İtalya Serie A)
12:00 – TRT Spor (Avrupa Sahnesi, Canlı)
13:30 – TRT Spor (Günün Maç Özetleri ve Programlar)
13:30 – S Sport (Cumartesi Futbolu)
14:30 – S Sport Plus (İtalya Serie A)
15:00 – S Sport (Özetler, Canlı)
BASKETBOL MAÇLARI
Safiport Erokspor – Galatasaray MCT Technic (13:00 – beIN Sports 5)
Fenerbahçe Gelişim – Turgutlu Bld. (13:00 – TBF TV)
Darüşşafaka Lassa – Fenerbahçe Koleji RAMS (14:00 – HT Spor)
TED Ankara Kolejliler – OGM Ormanspor (14:45 – TBF TV)
Merkezefendi Bld. – Aliağa Petkimspor (15:30 – beIN Sports)
Milwaukee Bucks – San Antonio Spurs (22:00 – NBA / Amazon Prime)
VOLEYBOL MAÇLARI (Sultanlar Ligi Play-Off)
TED Kolejliler – Denizli BB (12:00 – TRT Spor Yıldız)
Türk Hava Yolları – Galatasaray Daikin (15:00 – TRT Spor Yıldız)
Çanakkale Bld. – PTT (16:30 – TRT Spor Yıldız)
FUTBOL MAÇLARI
Fenerbahçe – Amedspor (13:00 – Kadınlar Süper Ligi / FB TV)
Türkiye – Macaristan (14:00 – U19 / TFF YouTube)
Macaristan – Slovenya (20:00 – S Sport)
Malaga – Leganes (20:30 – S Sport)
Gijon – La Coruna (23:00 – S Sport)