Bugün maç var mı? 22 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 22 Haziran Pazartesi gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...

YAYINLAR

07.00 - İtalya Serie A - S Sport 2

10.15 - 2026 Dünya Kupası Özetler - TRT Spor

12.00 - İtalya Serie A - S Sport 2

12.30 - Football Nation - S Sport

13.00 - İspanya LaLiga - S Sport

15.30 - 2026 Dünya Kupası Özetler - TRT Spor

16.00 - Şampiyon Inter - S Sport 2