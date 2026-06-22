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Bugün maç var mı? 22 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 22 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
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Bugün maç var mı? 22 Haziran Pazartesi günü futbolseverler, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Yerel ve uluslararası organizasyonlarda oynanacak karşılaşmalar spor gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, taraftarlar da takımlarının maç saatlerini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, bugün maç var mı? 22 Haziran Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Günün karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maç saatleri ve canlı yayın bilgileri için arama motorlarına yöneliyor. Uluslararası turnuvalardan hazırlık mücadelelerine kadar birçok önemli karşılaşmanın oynanacağı 22 Haziran Pazartesi gününde, sahaya çıkacak takımlar ve yayıncı kuruluşlara ilişkin tüm detaylar spor gündeminde geniş yer buluyor. İşte günün maç programı ve yayın bilgileri...

YAYINLAR

  • 07.00 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 10.15 - 2026 Dünya Kupası Özetler - TRT Spor
  • 12.00 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 12.30 - Football Nation - S Sport
  • 13.00 - İspanya LaLiga - S Sport
  • 15.30 - 2026 Dünya Kupası Özetler - TRT Spor
  • 16.00 - Şampiyon Inter - S Sport 2

  • 16.00 - Gündem Futbol - TRT Spor
  • 18.30 - Football Nation - S Sport
  • 19.00 - Kupada Bugün - S Sport
  • 19.00 - Kupa Saati - TRT Spor
  • 20.00 - Arjantin - Avusturya - TRT 1
  • 22.00 - Kupa Saati - TRT Spor
  • 22.30 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 00.00 - Fransa - Irak - TRT 1
  • 03.00 - İtalya Serie A - S Sport 2
  • 03.00 - Norveç - Senegal - TRT Spor
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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