Bugün maç var mı? 19 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
19 Mart Perşembe akşamı spor tutkunları için heyecan dolu bir ekran deneyimi bekleniyor. Futbol ve basketbol maçları, liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve şampiyonluk yarışları izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı yayınlanacağını araştırırken, akşamın öne çıkan karşılaşmaları gündemin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 19 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
TRT SPOR
- 10:15 Trendyol Süper Lig (Futbol) – Diğer
- 13:30 Almanya Bundesliga (Futbol) – Diğer
- 15:30 Gündem Futbol (Futbol) – Canlı
- 21:50 TRT Maç Özel (Futbol) – Diğer
- 22:45 Stadyum (Futbol) – Canlı
- 00:00 Teknik Analiz (Futbol) – Diğer
BeIN Sports 1
- 16:00 Kayserispor – Fatih Karagümrük (Futbol) – Diğer
- 20:00 Beşiktaş – Kasımpaşa (Futbol) – Diğer
BeIN Sports 2
- 20:00 Konyaspor – Gençlerbirliği (Futbol) – Canlı
HT SPOR
- 19:00 Maç Yolu (Futbol) – Canlı
- 20:00 HT Skor (Futbol) – Canlı
- 22:00 Dakika 90 (Futbol) – Diğer
- TIVIBU SPOR
- 20:00 Maç Anı (Futbol) – Diğer
- 22:00 Orta Nokta (Futbol) – Diğer
TABII
- 20:45 Rakow Czestochowa – Fiorentina (Futbol) – Canlı
- 20:45 Mainz – Sigma Olomouc (Futbol) – Canlı
- 20:45 AEK Larnaca – Crystal Palace (Futbol) – Canlı
- 20:45 AEK – NK Celje (Futbol) – Canlı
- 20:45 Midtjylland – Nottingham Forest (Futbol) – Canlı
- 20:45 Freiburg – Genk (Futbol) – Canlı
- 20:45 Lyon – Celta Vigo (Futbol) – Diğer
- 23:00 Aston Villa – Lille (Futbol) – Diğer
- 23:00 Strasbourg – Rijeka (Futbol) – Canlı
- 23:00 Sparta Prag – AZ Alkmaar (Futbol) – Canlı
- 23:00 Roma – Bologna (Futbol) – Canlı
- 23:00 Real Betis – Panathinaikos (Futbol) – Canlı
- 23:00 Porto – Stuttgart (Futbol) – Canlı
- 23:00 Shakhtar Donetsk – Lech Poznan (Futbol) – Diğer
A SPOR
- 21:00 Artı Futbol (Futbol) – Diğer
- 23:00 Son Sayfa (Futbol) – Canlı
- 00:00 Artı Futbol (Futbol) – Diğer
TRT 1
- 23:00 Rayo Vallecano – Samsunspor (Futbol) – Canlı