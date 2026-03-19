Bugün maç var mı? 19 Mart Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

19 Mart Perşembe akşamı futbol tutkunları için yoğun bir yayın akışı ekrana gelecek. Liglerdeki kritik puan mücadeleleri ve önemli karşılaşmalar öne çıkarken, taraftarlar maçların saatlerini ve hangi kanallardan canlı izleneceğini merak ediyor. Akşamın öne çıkan maçları ve yayın detayları haberin devamında…

TRT SPOR

10:15 Trendyol Süper Lig (Futbol) – Diğer

13:30 Almanya Bundesliga (Futbol) – Diğer

15:30 Gündem Futbol (Futbol) – Canlı

21:50 TRT Maç Özel (Futbol) – Diğer

22:45 Stadyum (Futbol) – Canlı

00:00 Teknik Analiz (Futbol) – Diğer

BeIN Sports 1

16:00 Kayserispor – Fatih Karagümrük (Futbol) – Diğer

20:00 Beşiktaş – Kasımpaşa (Futbol) – Diğer

BeIN Sports 2

20:00 Konyaspor – Gençlerbirliği (Futbol) – Canlı

HT SPOR

19:00 Maç Yolu (Futbol) – Canlı

20:00 HT Skor (Futbol) – Canlı

22:00 Dakika 90 (Futbol) – Diğer

TIVIBU SPOR

20:00 Maç Anı (Futbol) – Diğer

22:00 Orta Nokta (Futbol) – Diğer

TABII

20:45 Rakow Czestochowa – Fiorentina (Futbol) – Canlı

20:45 Mainz – Sigma Olomouc (Futbol) – Canlı

20:45 AEK Larnaca – Crystal Palace (Futbol) – Canlı

20:45 AEK – NK Celje (Futbol) – Canlı

20:45 Midtjylland – Nottingham Forest (Futbol) – Canlı

20:45 Freiburg – Genk (Futbol) – Canlı

20:45 Lyon – Celta Vigo (Futbol) – Diğer

23:00 Aston Villa – Lille (Futbol) – Diğer

23:00 Strasbourg – Rijeka (Futbol) – Canlı

23:00 Sparta Prag – AZ Alkmaar (Futbol) – Canlı

23:00 Roma – Bologna (Futbol) – Canlı

23:00 Real Betis – Panathinaikos (Futbol) – Canlı

23:00 Porto – Stuttgart (Futbol) – Canlı

23:00 Shakhtar Donetsk – Lech Poznan (Futbol) – Diğer

A SPOR

21:00 Artı Futbol (Futbol) – Diğer

23:00 Son Sayfa (Futbol) – Canlı

00:00 Artı Futbol (Futbol) – Diğer

TRT 1