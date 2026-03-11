Bugün maç var mı? 11 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

11 Mart Çarşamba akşamı futbolseverler için heyecan dolu bir program ekrana geliyor. Liglerde kritik puan mücadeleleri ve sıralama yarışı veren takımların maçları öne çıkıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEIN SPORTS 2

13:30 İstanbulspor - Amedspor ( Futbol ) – Canlı

) – Canlı 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Canlı

) – Canlı 20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor ( Futbol ) – Canlı

TRT SPOR

13:30 İstanbulspor - Amedspor ( Futbol ) – Canlı

) – Canlı 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Diğer

) – Diğer 18:00 Gündem Futbol (Futbol) – Diğer

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Diğer

20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor (Futbol) – Canlı

22:00 MHK Özel Yayını (Futbol) – Diğer

23:00 Futbol Aklı (Futbol) – Canlı

00:30 Spor Artı (Futbol) – Diğer

HT SPOR

19:00 Maç Yolu (Futbol) – Canlı

22:15 Futbol X (Futbol) – Diğer

A SPOR

23:00 Son Sayfa (Futbol) – Canlı

