Bugün maç var mı? 11 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

11 Mart Çarşamba akşamı spor tutkunları ekran başında olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik karşılaşmalar öne çıkarken, şampiyonluk yarışları ve önemli müsabakalar gündemin odağına yerleşiyor. Taraftarlar maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

11 Mart Çarşamba akşamı futbolseverler için heyecan dolu bir program ekrana geliyor. Liglerde kritik puan mücadeleleri ve sıralama yarışı veren takımların maçları öne çıkıyor. Taraftarlar, karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEIN SPORTS 2

  • 13:30 İstanbulspor - Amedspor ( Futbol ) – Canlı
  • 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Canlı
  • 20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor ( Futbol ) – Canlı

TRT SPOR

  • 13:30 İstanbulspor - Amedspor ( Futbol ) – Canlı
  • 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Diğer
  • 18:00 Gündem Futbol (Futbol) – Diğer
  • 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Diğer
  • 20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor (Futbol) – Canlı
  • 22:00 MHK Özel Yayını (Futbol) – Diğer
  • 23:00 Futbol Aklı (Futbol) – Canlı
  • 00:30 Spor Artı (Futbol) – Diğer

HT SPOR

  • 19:00 Maç Yolu (Futbol) – Canlı
  • 22:15 Futbol X (Futbol) – Diğer
  • A SPOR
  • 23:00 Son Sayfa (Futbol) – Canlı

TABİİ TABİİ

  • 13:30 Hatayspor - Sivasspor (Futbol) – Canlı
  • 20:45 Bayer Leverkusen - Arsenal (Futbol) – Diğer
  • 23:00 Real Madrid - Manchester City (Futbol) – Diğer
  • 23:00 PSG - Chelsea (Futbol) – Canlı
  • 23:00 Bodo Glimt - Sporting Lisbon (Futbol) – Diğer
