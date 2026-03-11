Bugün maç var mı? 11 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
11 Mart Çarşamba akşamı spor tutkunları ekran başında olacak. Futbol ve basketbol liglerinde kritik karşılaşmalar öne çıkarken, şampiyonluk yarışları ve önemli müsabakalar gündemin odağına yerleşiyor. Taraftarlar maçların saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağını yakından takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 11 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
BEIN SPORTS 2
- 13:30 İstanbulspor - Amedspor ( Futbol ) – Canlı
- 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Canlı
- 20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor ( Futbol ) – Canlı
TRT SPOR
- 16:00 Ümraniyespor - Erzurumspor ( Futbol ) – Diğer
- 18:00 Gündem Futbol (Futbol) – Diğer
- 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi (Futbol) – Diğer
- 20:00 Keçiörengücü - Sakaryaspor (Futbol) – Canlı
- 22:00 MHK Özel Yayını (Futbol) – Diğer
- 23:00 Futbol Aklı (Futbol) – Canlı
- 00:30 Spor Artı (Futbol) – Diğer
HT SPOR
- 19:00 Maç Yolu (Futbol) – Canlı
- 22:15 Futbol X (Futbol) – Diğer
- A SPOR
- 23:00 Son Sayfa (Futbol) – Canlı
TABİİ TABİİ
- 13:30 Hatayspor - Sivasspor (Futbol) – Canlı
- 20:45 Bayer Leverkusen - Arsenal (Futbol) – Diğer
- 23:00 Real Madrid - Manchester City (Futbol) – Diğer
- 23:00 PSG - Chelsea (Futbol) – Canlı
- 23:00 Bodo Glimt - Sporting Lisbon (Futbol) – Diğer