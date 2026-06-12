BRA hangi ülke, BRA hangi takım, BRA ne demek, 2026 Dünya Kupası BRA açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEX hangi ülke ve BRA hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası BRA açılımı ve BRA ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan BRA ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI BRA HANGİ ÜLKE?

BRA, uluslararası spor camiasında ve resmi FIFA kayıtlarında Brezilya'yı temsil eden resmi ülke kodudur.

Şu an 2026 yılındayız ve Dünya Kupası grupları tamamen netleşmişken merak ettiğin tüm detaylar şöyle:

BRA Ne Demek?

BRA, Brezilya'nın İngilizce ve Portekizce karşılığı olan Brazil / Brasil kelimelerinin ilk üç harfinden türetilmiştir. ISO 3166-1 alfa-3 standardına göre Brezilya'nın dünya çapındaki resmi kısaltmasıdır.

BRA Hangi Takım?

Spor müsabakalarında, özellikle televizyon ekranlarındaki skor tabelalarında BRA kısaltması, Brezilya Milli Takımı'nı ifade eder. Dünyanın en çok Dünya Kupası kazanan takımı olan Brezilya, futbol literatüründe "Seleção" lakabıyla da bilinir.

2026 Dünya Kupası ve BRA (Brezilya)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, turnuvanın en büyük favorilerinden biri olarak sahne alıyor. İşte Brezilya'nın bu turnuvadaki durumuna dair güncel bilgiler:

Açılımı: 2026 Dünya Kupası bağlamında BRA, Brezilya demektir.

Grubu: Brezilya, turnuvada C Grubu'nda yer almaktadır.

Rakipleri: C Grubu'ndaki rakipleri Fas (MAR), İskoçya (SCO) ve Haiti (HTI) takımlarıdır.

Brezilya'nın Grup Maç Programı:

13 Haziran: Brezilya - Fas (New York / New Jersey)

19 Haziran: Brezilya - Haiti (Philadelphia)

24 Haziran: İskoçya - Brezilya (Miami)