Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? SON DAKİKA! Düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı, hafta sonu işlemlerinde 80.000 dolar seviyesinin altını gördü. Küresel ve yerel gelişmelerin etkisiyle yatırımcılar temkinli bir tutum sergiledi.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin fiyatındaki geri çekilmede, hafta sonu likiditesinin azalması önemli bir rol oynadı. İşlem hacimlerinin düşmesi, piyasayı ani fiyat hareketlerine daha açık hale getirdi ve satışların kısa sürede derinleşmesine neden oldu. CoinGecko verilerine göre, son 24 saatlik süreçte bitcoin yüzde 7,1'e varan bir düşüş yaşadı. Alım ilgisinin zayıf kalması, fiyatın dar bir aralıkta sıkışmasına yol açtı.

ABD'de yaşanan siyasi belirsizlikler de bitcoin fiyatını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Kongre'nin bütçe tasarısını zamanında geçirememesi nedeniyle başlayan kısa süreli federal hükümet kapanışı, piyasalarda yeni bir belirsizlik başlığı yarattı. Kısa sürmesi beklenen bu süreç, artan makro risk algısıyla birlikte yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto piyasalarındaki genel zayıflık, bitcoin özelinde yaşanan düşüşü destekleyen bir zemin oluşturdu. Ocak ayındaki dalgalı seyrin ardından piyasaya kalıcı bir alım ilgisi gelmedi. Spot bitcoin ETF'lerine yönelik fon akışlarının negatife dönmesi, kurumsal talebin zayıfladığına işaret eden gelişmeler arasında yer aldı. Türev piyasalarda ise geçen yılın son döneminde biriken kaldıraçların çözülme süreci devam etti. Bu durum, özellikle düşük hacimli zaman dilimlerinde satış baskısının artmasına neden oldu. Kaldıraç azaltımı, fiyat hareketlerini daha sert ve düzensiz hale getirdi.