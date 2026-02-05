Bitcoin SON DAKİKA! Bitcoin neden düşüyor? Altcoinler neden düşüyor?

Küresel finans piyasalarında artan belirsizlik, kripto para piyasalarını da sert şekilde etkiliyor. Bitcoin, son günlerde hızlanan satış baskısıyla birlikte 72 bin dolar seviyesinin altına sarkarak yaklaşık 15 ayın en düşük düzeyini gördü. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Altcoinler neden düşüyor? Detaylar...

BİTCOİN SON DAKİKA!

Dünyanın en büyük kripto varlığı olan Bitcoin, Ekim 2024'te ulaştığı zirveden bu yana yüzde 42'nin üzerinde değer kaybederek düşüş trendini sürdürmüş durumda. Özellikle Asya piyasalarında Perşembe günü 71.540 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyat, yatırımcıların güven algısındaki kırılmanın ne denli derinleştiğini ortaya koyuyor. Bu seviye, 6 Kasım 2024'ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti.

Piyasa uzmanlarına göre mevcut tablo, Bitcoin'in artık yalnızca kripto içi faktörlerle değil, makroekonomik stres ve küresel varlık sınıflarındaki baskılarla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Bu durum, Bitcoin'in "bağımsız bir alternatif yatırım aracı" algısının da yeniden sorgulanmasına neden oluyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki sert düşüşün arka planında çok katmanlı bir güven sorunu bulunuyor. Monarq Asset Management yönetici ortağı Shiliang Tang, mevcut piyasa koşullarını açık bir şekilde "güven krizi" olarak tanımlıyor. Tang'a göre önceki düşüş dalgaları büyük ölçüde kripto piyasasına özgü tasfiyelerden kaynaklanırken, son satış baskısı çok daha geniş bir finansal stres ortamının ürünü.

Küresel Riskten Kaçış Dalgası

Küresel piyasalarda artan belirsizlik, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırıyor. Hisse senetleri, emtialar ve kripto paralar bu süreçten eş zamanlı olarak etkileniyor. Bitcoin'in, stres dönemlerinde "güvenli liman" olabileceği yönündeki beklentiler ise son fiyat hareketleriyle birlikte ciddi şekilde zayıflamış durumda.

Bitcoin ETF'lerinde Dalgalı Fon Akışları

ABD'de işlem gören Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), piyasa duyarlılığındaki değişimi net biçimde yansıtıyor. Bloomberg verilerine göre:

Pazartesi günü ETF'lere 562 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti

Salı günü ise yatırımcılar bu fonlardan 272 milyon dolarlık çıkış yaptı

Bu dalgalı tablo, kurumsal yatırımcıların dahi kısa vadeli risk algısında kararsız kaldığını gösteriyor. ETF'lerdeki bu oynaklık, spot Bitcoin fiyatı üzerinde doğrudan baskı yaratıyor.

Uzayan Düşüş Trendinin Psikolojik Etkisi

Bitcoin'in son bir yılda yüzde 17 değer kaybetmesi, uzun vadeli yatırımcılar üzerinde de psikolojik baskı oluşturuyor. Fiyatın sürekli daha düşük dipler oluşturması, yeni alım iştahını törpülerken mevcut pozisyonların da çözülmesine yol açıyor.

ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'de yaşanan sert değer kaybı, altcoin piyasasında çok daha yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Kripto ekosisteminin toplam piyasa değeri, yalnızca son bir haftada 460 milyar dolardan fazla azalmış durumda. Bu tablo, altcoinlerin Bitcoin'e olan yüksek korelasyonunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bitcoin Dominansı ve Zincirleme Etki

Bitcoin fiyatındaki düşüş, yatırımcıların riskten kaçınma refleksiyle birlikte altcoin pozisyonlarını daha hızlı kapatmasına neden oluyor. Özellikle yüksek volatiliteye sahip altcoinler, bu süreçte Bitcoin'e kıyasla çok daha sert düşüşler yaşayabiliyor.

Likidite Daralması ve Güven Kaybı

Piyasa genelinde likiditenin azalması, altcoinler için daha kırılgan bir ortam yaratıyor. Bitcoin ETF'lerinden yaşanan çıkışlar ve küresel stres ortamı, altcoinlere yönelen sermayenin hızla çekilmesine yol açıyor. Bu durum, fiyat düşüşlerini derinleştirirken toparlanma süreçlerini de uzatıyor.

Güvenli Liman Tartışmasının Altcoinlere Yansıması

Bitcoin'in dahi güvenli liman rolünün sorgulandığı bir ortamda, altcoinler yatırımcı gözünde çok daha riskli bir konuma düşüyor. Bu algı, altcoin piyasasında satışların Bitcoin'e kıyasla daha agresif ve daha hızlı gerçekleşmesine neden oluyor.

NOT : Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.