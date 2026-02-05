Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kocaelispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor Beşiktaş maçını A Spor'dan güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz.

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.