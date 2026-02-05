Haberler

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda belli oldu. Kocaelispor Beşiktaş ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kocaelispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi!

Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş ZTK maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kocaelispor Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Kocaelispor Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Kocaelispor Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Kocaelispor Beşiktaş maçını A Spor'dan güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz.

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

DIGITURK: 88. kanal

TİVİBU: 81. kanal

D-SMART: 80. kanal

KABLO TV: 142 ve 143 . Kanal.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Kocaelispor Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

KOCAELİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Kocaelispor Beşiktaş maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti

Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti