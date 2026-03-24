Benzine motorine indirim var mı, gelecek mi? Son Dakika bu gece akaryakıta indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan art arda değişimler, özellikle motorin ve benzin fiyatlarını yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gece yarısı gelen zamların ardından yeni bir fiyat düzenlemesi beklentisi oluştu.

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapıldı. Bu artışın ardından motorin fiyatı bazı bölgelerde 80 TL seviyesini aşarken, büyükşehirlerde de fiyatlar yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul’da motorin 77,65 TL, Ankara’da 78,77 TL, İzmir’de ise 79,05 TL olarak güncellendi.

Zamların ardından bu kez indirim beklentisi ortaya çıktı. Yeni düzenleme kapsamında motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor. Ancak bu indirimin tamamı pompaya yansımayacak, eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin büyük kısmı vergi üzerinden karşılanacak.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI, GELECEK Mİ?

Yapılması beklenen indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmının ÖTV’den karşılanacağı, kalan yüzde 25’lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor. Bu nedenle açıklanan indirim tutarlarının tamamı doğrudan fiyatlara yansımayacak.

Öte yandan nihai fiyat değişiminin yetkili makamların alacağı karar doğrultusunda netleşeceği aktarılıyor. Orta Doğu’da artan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar brent petrol fiyatlarını etkilerken, bu gelişmeler Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 63,00 TL

Motorin TL/lt: 77,67 TL

Fuel Oil TL/Kg: 50,98 TL