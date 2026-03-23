Benzine motorine indirim var mı? 24 Mart mazota, akaryakıta indirim gelecek mi?

Benzine motorine indirim gelecek mi? Son dakika akaryakıta indirim var mı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, akaryakıt piyasasında dikkatleri yeniden fiyat değişimlerine çevirdi. Benzine motorine akaryakıta indirim ne zaman? Uluslararası piyasalarda kısa sürede yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin beklentiler artarken, gelişmeler yakından izleniyor.

Uluslararası petrol piyasalarında son günlerde dikkat çeken bir fiyat hareketi yaşandı. Brent petrolün varil fiyatındaki gerileme, akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

BRENT PETROL DÜŞTÜ MÜ?

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda önemli bir düşüş kaydetti. Cuma günü 107,37 dolara kadar yükselen fiyat, günü 106,41 dolardan tamamladıktan sonra yeni haftada sert bir gerileme yaşadı. Saat 14.21 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 9 düşerek 96,96 dolara kadar indi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 87,75 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili askeri planlara yönelik aldığı karar etkili oldu. Trump, İran enerji altyapısına yönelik olası saldırıların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini duyurdu.

BENZİNE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında da gerileme beklentisi oluştu. Brent petroldeki sert düşüş, piyasalarda benzin ve motorin fiyatlarının da aşağı yönlü hareket edebileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Ancak mevcut durumda akaryakıt fiyatlarına ilişkin alınmış resmi bir indirim kararı bulunmuyor. Fiyat değişimlerine yönelik gelişmeler takip edilirken, piyasada oluşan beklentiler henüz somut bir fiyat güncellemesine dönüşmedi.

Onur BAYRAM
Haberler.com
