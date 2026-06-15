Belçika Mısır maç özeti ve golleri! (ÖZET) Belçika Mısır kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Belçika Mısır maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Belçika Mısır maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Belçika Mısır maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

BELÇİKA MISIR MAÇ ÖZETİ

Belçika Mısır maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Belçika Mısır özet bölümünde yer alan bilgilerden Belçika Mısır geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

BELÇİKA MISIR ÖZET

Belçika Mısır maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

BELÇİKA MISIR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Belçika Mısır maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

BELÇİKA MISIR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Belçika Mısır maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.