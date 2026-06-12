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BEL hangi ülke, BEL hangi takım, BEL ne demek, 2026 Dünya Kupası BEL açılımı ne?

BEL hangi ülke, BEL hangi takım, BEL ne demek, 2026 Dünya Kupası BEL açılımı ne?
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BEL hangi ülke ve BEL hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası BEL açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEBEL hangi ülke ve BEL hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası BEL açılımı ve BEL ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan BEL ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI BEL HANGİ ÜLKE?

Dünya Kupası skor tabelalarında gördüğün BEL kısaltması, Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Belçika'yı temsil eder.

İşte BEL kodu ve 2026 Dünya Kupası detayları:

BEL Hangi Ülke ve Takım?

BEL, Belçika (Belgium) ülkesini ve Belçika Millî Futbol Takımı'nı tanımlar. Takımın dünya çapında bilinen lakabı "Kırmızı Şeytanlar" (The Red Devils / Les Diables Rouges) şeklindedir.

BEL Ne Demek ve Açılımı Ne?

Bu kısaltma, ülkenin İngilizce ismi olan Belgium kelimesinin ilk üç harfinden gelir. FIFA, IOC ve diğer uluslararası spor organizasyonlarında Belçika için kullanılan resmi koddur.

2026 Dünya Kupası'nda Belçika

Belçika, 2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun favorisi olarak sahaya çıkıyor. Gruptaki rakipleri arasında Mısır (EGY), İran (IRN) ve Yeni Zelanda (NZL) bulunuyor.

Maç Programı:

Belçika - Mısır: 15 Haziran 2026 (Seattle, Lumen Field)

Belçika - İran: 21 Haziran 2026 (Los Angeles, SoFi Stadium)

Yeni Zelanda - Belçika: 26 Haziran 2026 (Vancouver, BC Place)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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