Türk futbolu, henüz kariyerinin başındaki genç bir oyuncunun kaybıyla büyük bir acı yaşıyor. 1. Lig ekiplerinden İstanbul spor, bir süredir kanser tedavisi gören 21 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Baran Alp Vardar neden öldü? Baran Alp Vardar ne kanseriydi? Detaylar haberimizde.

BARAN ALP VARDAR NEDEN ÖLDÜ?

Genç futbolcu Baran Alp Vardar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kulübün yaptığı resmi açıklamaya göre Vardar, devam eden tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul spor'un duyurusunda, genç oyuncunun uzun süredir kanserle mücadele ettiği belirtilirken, hastalığın ilerleyen süreçte hayatını kaybetmesine neden olduğu ifade edildi. Futbol kariyerinin henüz çok başında olan 21 yaşındaki sporcu, bu zorlu sağlık mücadelesini sürdürürken futbol camiasının desteğini arkasında hissediyordu.

Genç futbolcunun vefatı, özellikle takım arkadaşları ve kulüp camiasında derin bir üzüntü yarattı. Kulüp açıklamasında da belirtildiği gibi, Vardar'ın karakteri ve takım içindeki güçlü bağları onu yalnızca bir futbolcu değil, aynı zamanda sevilen bir takım arkadaşı haline getirmişti.

BARAN ALP VARDAR NE KANSERİYDİ?

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Baran Alp Vardar'ın hangi kanser türüyle mücadele ettiği konusunda ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada yalnızca genç futbolcunun bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilirken, hastalığın türüne dair herhangi bir detay verilmedi. Bu nedenle kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler, Vardar'ın kanser nedeniyle hayatını kaybettiği yönünde.

KLÜPTEN AÇIKLAMA

İstanbul spor kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz…

Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız."

Kulübün bu açıklaması kısa sürede spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Genç futbolcunun vefat haberi, hem taraftarlar hem de spor camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kulübün paylaştığı bilgilere göre Baran Alp Vardar için cenaze töreni bugün düzenlenecek. Genç futbolcunun cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

İstanbulspor camiası, takım arkadaşları ve sevenlerinin cenaze töreninde genç futbolcuya son görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.

Türk futbolunun genç isimlerinden biri olan Baran Alp Vardar, kısa süren yaşamına rağmen takım arkadaşlarının ve kulüp camiasının hafızasında iz bırakan bir isim olarak hatırlanmaya devam edecek.