Altın ne zaman yükselecek, neden düşüşte? Uzmanlar yorumladı

Ons altın, dünkü işlemlerde yüzde 1,75 değer kaybederek 4 bin 17 dolardan kapanmasının ardından bugün yeniden 4 bin dolar seviyesinin altına düştü. TSİ 06.00 itibarıyla ons altın 3 bin 965 dolardan işlem görürken, fiyatlar son 7 ayın en düşük seviyelerine yeniden yaklaştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜŞTE?

Altın fiyatlarındaki gerilemede ons altında devam eden satış baskısı belirleyici oldu. Haziran ayının son işlem gününde ons altın aylık bazda yüzde 12,65 değer kaybına hazırlanırken, günün geri kalanında güçlü bir toparlanma yaşanmaması halinde bu performans Ekim 2008’de görülen yüzde 16,80’lik düşüşten bu yana en sert aylık gerileme olarak kayıtlara geçecek. Küresel piyasalarda satışların hızlanmasıyla ons altında 4 bin dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırken, fiyatlar 3 bin 965 dolara kadar geriledi.

Yurt içi piyasada da ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altında gerileme yaşandı. Spot piyasada gram altın güne 5 bin 950 liradan başlarken yeniden 6 bin liranın altına indi. Kapalıçarşı’da fiziki gram altın ise sabah saatlerinde 6 bin 32 liradan satıldı. Analistlere göre teknik tarafta da dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesiyle piyasada “ölüm kesişimi” olarak adlandırılan görünüm oluştu.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Analistlere göre ons altında satış baskısının hafiflemesi için teknik görünümde 50 günlük hareketli ortalamanın yeniden 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyenin altında kalındığı sürece altın fiyatları üzerindeki baskının sürebileceği değerlendiriliyor. Ons altında haziran ayındaki yüzde 12,65’lik değer kaybı, fiyatların son 7 ayın en düşük seviyelerine yeniden yaklaşmasına neden olurken, teknik görünüm yatırımcıların takip ettiği başlıklar arasında yer aldı.

TD Securities Emtia Araştırma Başkanı Bart Melek, altın fiyatları açısından kısa vadede en büyük riskin petrol fiyatları olduğunu söyledi. Melek, Brent petrolün 90-110 dolar bandına yükselebileceğini, bunun da enflasyon beklentilerini artırarak sıkı para politikalarının devamına neden olabileceğini ifade etti. Bu durumun altın yatırımcıları açısından taşıma ve fırsat maliyetlerini yükselteceğini belirten Melek, ons altının 3 bin 900 doların altını test etme ihtimaline de dikkat çekti. Orta Doğu'da barış görüşmelerine rağmen İran ile ABD arasındaki misilleme saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Melek, "Çatışma henüz sona ermedi." değerlendirmesinde bulundu.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.