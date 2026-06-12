ALB hangi ülke, ALB hangi takım, ALB ne demek, 2026 Dünya Kupası ALB açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEALB hangi ülke ve ALB hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası ALB açılımı ve ALB ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan ALB ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI ALB HANGİ ÜLKE?

ALB, uluslararası spor organizasyonlarında (FIFA, UEFA, Olimpiyatlar) ve ISO ülke kodlarında Arnavutluk (Albania) ülkesini temsil eder.

Takım: Futbol maçlarında bu kısaltma Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nı ifade eder.

Tam Adı: Shqipëria (Arnavutça), Albania (İngilizce).

ARNAVUTLUK DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Dünya Kupası Katılım Durumu

Arnavutluk milli takımı, tarihinde hiçbir FIFA Dünya Kupası finallerine katılamamıştır. * İlk Katılım Girişimi: 1966 Dünya Kupası elemeleri.

Elemelerdeki Performans: Arnavutluk, 1966'dan bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupası elemelerine (1978 hariç) katılmış ancak hiçbirinde grubunu lider bitirip veya play-off geçip finallere (son 32 veya yeni sistemde son 48) gidememiştir.

2026 Dünya Kupası Süreci

Nisan 2026 itibarıyla içinde bulunduğumuz süreçte Arnavutluk, Avrupa elemelerinde ve play-off turlarında son ana kadar mücadele etmiştir. Ancak bu turnuvada da (ABD-Meksika-Kanada ortaklığıyla düzenlenen) finallere katılma şansını play-off aşamasında kaybetmişlerdir.

En Yakın Olduğu Dönemler ve Diğer Başarılar

Dünya Kupası'na gidememiş olsalar da Arnavutluk futbolunun son 10 yılı, tarihlerinin en parlak dönemidir:

EURO 2016: Arnavutluk, tarihindeki ilk büyük turnuva katılımını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ile gerçekleştirmiştir. Bu turnuvada bir galibiyet alarak (Romanya'ya karşı) büyük sükse yapmışlardır.

EURO 2024: Almanya'da düzenlenen şampiyonaya da katılarak, "büyük turnuva takımı" olma yolunda önemli bir adım atmışlardır.

Gelişim: Özellikle altyapıdan gelen oyuncular ve Avrupa'nın dev liglerinde (İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig) oynayan yıldızları sayesinde, Dünya Kupası'na gitme hayallerine her zamankinden daha yakın bir konumdalar.