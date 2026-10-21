Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a girişi yasaklandı mı, neden? Ahmet Çakar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a girişine yönelik yasak kararı, kararın gerekçesi ve ünlü spor yorumcusunun yaptığı açıklamalarla merak konusu oldu. Azerbaycan’ın 31 Türk vatandaşını istenmeyen kişiler listesine almasının ardından Çakar, ülkeye girişinin neden yasaklandığını sorarak yetkililerden açıklama istedi. Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a girişi gerçekten yasaklandı mı, kararın gerekçesi ne? Televizyon yorumlarıyla tanınan Ahmet Çakar kaç yaşında, nereli ve kimdir? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AHMET ÇAKAR AZERBAYCAN'A GİRİŞ YASAĞI HAKKINDA NE DEDİ?

Eski hakem Ahmet Çakar, Azerbaycan'a girişinin yasaklanmasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kararın nedenini anlamadığını belirten Çakar, Azerbaycan Büyükelçiliğine seslenerek yasağın gerekçesinin açıklanmasını istedi.

Çakar, paylaşımında, “Sayın Azerbaycan büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen..” ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR AZERBAYCAN HAKKINDA NE PAYLAŞTI?

Ahmet Çakar, bir diğer paylaşımında Azerbaycan hakkında aleyhte bir açıklama yapmadığını belirterek karara şaşırdığını dile getirdi. Çakar, “Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki. ...... Allah Allah. Ağzımdan aleyhde bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...” sözleriyle tepkisini ifade etti.

Çakar'ın açıklamaları, ülkeye giriş yasağının hangi gerekçeyle uygulandığına ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı. Ancak eski hakemin listede yer almasına neden olan belirli bir açıklama veya eylem, paylaşılan bilgilerde somut olarak ortaya konulmadı.

AZERBAYCAN 31 TÜRK VATANDAŞINI NEDEN İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETTİ?

Azerbaycan makamlarının 21 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, 31 Türk vatandaşının “istenmeyen kişi” listesine alındığı bildirildi. Kararın gerekçesi olarak sosyal medya ve internet platformlarında yapılan çeşitli açıklamalar gösterildi.

Bununla birlikte, listedeki kişilerin her birinin hangi sözleri veya eylemleri nedeniyle karara dahil edildiğine ilişkin ayrı ayrı somut örnekler paylaşılmadı. Ahmet Çakar'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yasağa hangi gerekçeyle dahil edildiği konusu merak edilmeye devam ediyor.

AHMET ÇAKAR KİMDİR?

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Hekim, eski futbol hakemi ve spor yorumcusu kimliğiyle tanınan Çakar, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Hakemlik kariyerinde çok sayıda uluslararası karşılaşmada görev alan Çakar, aktif hakemliği bıraktıktan sonra televizyon programlarında futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Özellikle futbol gündemine ilişkin değerlendirmeleriyle tanınan Çakar, Türk spor medyasının bilinen isimleri arasında yer alıyor.