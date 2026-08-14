14 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

14 Ağustos 2026 Cuma günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında gün içerisinde değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 14 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 14 Ağustos 2026 Cuma günü güncel fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 6.760,46 TL alış, 6.761,46 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 1,08 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altının fiyatı da gün içerisinde yakından izleniyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 10.931,00 TL alış, 11.025,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,67 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 14 Ağustos 2026 Cuma günü güncel verilere göre ons altın 4.386,62 dolar alış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,83 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 14 Ağustos 2026 Cuma saat 16.36 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 6.761 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 11.025 TL satış fiyatıyla piyasada bulunuyor. Ons altın ise 4.386 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.