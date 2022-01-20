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GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lider Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla 1 puanla dönen GZT Giresunspor, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Lider Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla 1 puanla dönen GZT Giresunspor, ara vermeden Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmanda 4 oyuncu yer almadı.

Giresunspor, pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden bugün başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaptı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 top ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Öte yandan ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda bulunan Hamidou Traore ile Souleymane Doukara, tedavileri süren Erol Can Akdağ ve Emre Taşdemir antrenmanda yer almadı. - GİRESUN

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

GZT Giresunspor 4 eksikle çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Aytemiz Alanyaspor, Giresunspor, Trabzonspor, Pazar, Spor, Haber

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