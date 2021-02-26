Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi
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Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi

26.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:23
Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi

2 yıl boyunca İtalyan devi Milan'ın kulüp televizyonunda görev yapan spiker Giorgia Palmas, kızı Mia ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşmasının ardından Milan taraftarlarının çağrılarıyla karşılaştı. Palmas, ekranlara geri dönmesini isteyen taraftarların çağrılarına olumsuz yanıt verdi.

2018 yılından bu yana dünya şampiyonu İtalyan yüzücü Filippo Magnini ile birlikte olan ve geçtiğimiz aylarda Mia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren spor spikeri Giorgia Palmas, Milan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Milan'ın kulüp televizyonunda görev yapan Palmas, kızı Mia ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Aşk, kucaklaşarak büyüyen mükemmel bir sevgi çemberidir. Seni seviyorum Mia" mesajını yazdı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, bazı Milan taraftarları 38 yaşındaki spikerin geri dönmesi için çağrı yaptı.

Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi

"GERİ DÖNMEYİ PLANLAMIYORUM"

Bir taraftarın, "Milan TV'ye ne zaman döneceksin?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmayan Giorgia Palmas, "Şu an Milan TV'ye ya da herhangi bir spor kanalına dönmeyi planlamıyorum" cevabını vererek çocuğuyla ilgileneceğini vurguladı.

Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi

DÜNYA İKİNCİ GÜZELİ SEÇİLDİ

Miss World 2000 güzellik yarışmasında ikinci olan ve Miss Queen Europe 2000 yarışmasında birincilik elde eden Palmas, daha önce birçok dizi ve film projesinde yer almış ve uzun yıllar televizyonda program yapmıştı.

Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi
Giorgia Palmas ve Filippo Magnini

Güzel spikerin 2 yıldan uzun süredir birlikte olduğu yüzücü Magnini ise 100 metre serbest stilde üç kez Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra bir kez de dünya şampiyonu olmayı başarmış ve sonrasında kariyerini noktalamıştı.

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