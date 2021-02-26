Güzel spiker Giorgia Palmas, Milan taraftarların geri dönüş çağrısına olumsuz yanıt verdi

2018 yılından bu yana dünya şampiyonu İtalyan yüzücü Filippo Magnini ile birlikte olan ve geçtiğimiz aylarda Mia isimli bir kız çocuğu dünyaya getiren spor spikeri Giorgia Palmas, Milan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Son olarak 2018-2020 yılları arasında Milan'ın kulüp televizyonunda görev yapan Palmas, kızı Mia ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Aşk, kucaklaşarak büyüyen mükemmel bir sevgi çemberidir. Seni seviyorum Mia" mesajını yazdı. Bu paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, bazı Milan taraftarları 38 yaşındaki spikerin geri dönmesi için çağrı yaptı.

"GERİ DÖNMEYİ PLANLAMIYORUM"

Bir taraftarın, "Milan TV'ye ne zaman döneceksin?" şeklindeki sorusuna kayıtsız kalmayan Giorgia Palmas, "Şu an Milan TV'ye ya da herhangi bir spor kanalına dönmeyi planlamıyorum" cevabını vererek çocuğuyla ilgileneceğini vurguladı.

DÜNYA İKİNCİ GÜZELİ SEÇİLDİ

Miss World 2000 güzellik yarışmasında ikinci olan ve Miss Queen Europe 2000 yarışmasında birincilik elde eden Palmas, daha önce birçok dizi ve film projesinde yer almış ve uzun yıllar televizyonda program yapmıştı.

Giorgia Palmas ve Filippo Magnini

Güzel spikerin 2 yıldan uzun süredir birlikte olduğu yüzücü Magnini ise 100 metre serbest stilde üç kez Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra bir kez de dünya şampiyonu olmayı başarmış ve sonrasında kariyerini noktalamıştı.