Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu
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Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu

04.12.2020 22:14 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:19
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu

Rol alacağı filmin çekimleri için soyunan Avustralyalı ünlü sörfçü Felicity Palmateer, çırılçıplak bir şekilde dünyanın en büyük dalgalarına karşı sörf yaptı.

Dünyaca ünlü Avustralyalı sörfçü Felicity Palmateer, rol alacağı filmin çekimleri için dünyanın en büyük dalgalarına karşı Hawaii, Fiji ve Avustralya'da tamamen çıplak bir şekilde sörf yaptı.

Çıplak bir şekilde dalgalara karşı sörf yaptığı sahneleri olağanüstü olarak tanımlayan Palmateer, videonun güzelliğe karşı düşünceleri değiştirdiğini ama ilk bakışta cinsel yönden provokatif olarak göründüğünü söyledi.

Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu

OYUNCULUK FEMİNİST YÖNÜMÜ GÜÇLENDİRİYOR"

İlk olarak üç yıl önce herhangi bir filmde oynamayı düşündüğünü söyleyen Sörfçü, oyunculuğun feminist yönünü güçlendirdiğini ve kendisine özgüven kazandırdığını ifade etti. Sanat ve sporu hem meditasyon ve ruh sağlığı açısından çok önemli olduğunun altını çizen güzel sörfçü, sörf yaparken veya herhangi bir sanat dalı ile ilgilenirken kendini olağanüstü bir şekilde mutlu hissettiğini söyledi.

Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu
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