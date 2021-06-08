Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım
Dünyaca ünlü dövüşçü Floyd Mayweather ve YouTuber Logan Paul arasında yapılan boks maçına dünyada büyük ilgi gösterildi. Amerikalı golfçü Paige Spiranac da maçı ilgi ile izleyenler arasındaydı. Kaldığı otel odasından maçı takip eden Paige sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, yan odadaki çiftin uzun süre yüksek ses çıkararak cinsel ilişkiye girdiğini ve bu nedenle maça odaklanmadığını, sürekli televizyonun sesini yükselttiğini açıkladı. Paylaşım kısa sürede kullanıcılardan büyük ilgi gördü.
Paige, Twitter hesabından "Otelde yan taraftaki insanlar cinsel içeriye giriyor. Bir yandan köpek havlaması var. Sesi yükseltmek zorunda kaldım" yazdı. İlgi çeken paylaşıma takipçilerinden ilginç yorumlar geldi.
"BANKA HESAPLARI KAZANDI"
Bir takipçinin "Kim kazanıyor?" sorusuna Paige, "Yan odadaki kadın hayatının en iyi performansını sergiliyor" diye cevap verdi. Başka bir kullanıcın maçı kimin kazandığı sorusuna ise Paige, Floyd ve Paul'un banka hesaplarının kazandığını söyledi.