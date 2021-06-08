Güzel golfçü takipçilerine içini döktü: Cinsel ilişki sesi yüzünden boks maçına odaklanamadım

Dünyaca ünlü dövüşçü Floyd Mayweather ve YouTuber Logan Paul arasında yapılan boks maçına dünyada büyük ilgi gösterildi. Amerikalı golfçü Paige Spiranac da maçı ilgi ile izleyenler arasındaydı. Kaldığı otel odasından maçı takip eden Paige sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, yan odadaki çiftin uzun süre yüksek ses çıkararak cinsel ilişkiye girdiğini ve bu nedenle maça odaklanmadığını, sürekli televizyonun sesini yükselttiğini açıkladı. Paylaşım kısa sürede kullanıcılardan büyük ilgi gördü.