Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'de üst düzey atama

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ İnsan Kaynakları Direktörü görevine Ümmühan Yüksel, Pazarlama Direktörü görevine Beril Cabı Günermengi getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK çatısı altında hizmet veren TOTAL ve M Oil, geçen yıl ağustosta Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşmişti.

Buna göre, İnsan Kaynakları Direktörü görevine atanan Yüksel, 20 yıldan fazla süredir insan kaynakları alanında çalışma hayatına devam ediyor. Yüksel, Nissan Otomotiv ve Panasonic Türkiye firmalarında İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonlarında görev almış ve 2014'te Canon Eurasia firmasında İnsan Kaynakları Direktörlüğü sorumluluğunu üstlenmişti.

Pazarlama Direktörü görevine getirilen Günermengi ise Microsoft, Vodafone ve Ketchup Loyalty firmalarında pazarlama, medya planlama ve satın alma, marka yönetimi, iş geliştirme, iletişim stratejileri ve müşteri ilişkileri yönetimi alanlarında farklı görevler ve sorumluluklar üstlenmişti. Ayrıca 2018'de TOTAL Oil Türkiye bünyesinde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü olarak çalışmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı