Güvenç Kurtar kimdir? Güvenç Kurtar kaç yaşında, nereli? Güvenç Kurtar hayatı ve biyografisi!

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GÜVENÇ KURTAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Temmuz 1950

Kaç yaşında: 70 yıl yaşında

Nereli: Uşak, Türkiye

Boy: 1,79 m

Futbolcuyken Beşiktaş, Altay, Mersin İdman Yurdu, Bursaspor , Kocaelispor ve Düzcespor'da oynamıştır. Kocaelispor'da Ceyhun Güray ve Mustafa Çapanoğlu gibi futbolcularla beraber 1979-80 Türkiye 2. Futbol Ligi sezonundan (şimdiki 1. Lig) 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştır. Ayrıca aynı sezon gol krallığı da yaşamıştır

Teknik direktörlük kariyeri

Birçok Anadolu takımını çalıştırmış olan Güvenç Kurtar, 2006-07 sezonuna Bingölspor'da başlamış, sezon ortasında Denizlispor teknik direktörlüğüne geçmiştir. Güvenç Kurtar, Türk futbol dünyasında en büyük çıkışını 1991-1992 sezonunda 2. Ligden 1. Lige yükselttiği Kocaelispor'un ertesi sene son haftalara kadar şampiyonluk yarışında kalmasını sağlayarak yapmıştır. Kocaelispor 1992-1993 sezonunu 1. Lig 4.'sü olarak tamamlamış, aynı yıl Türkiye'yi UEFA kupasında temsil etmeye hak kazanmıştır.Teknik direktör olarak Diyarbakırspor kulübünden istifa etmiştir. 2011-2012 sezonu için daha önce de çalıştırdığı 1. Lig ekiplerinden Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-12 sezonunun başlarında alınan başarısız sonuçlardan ötürü 17 Ekim 2011 tarihinde görevinden istifa etmiştir.

10 Ocak 2015 tarihinde Adanaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.24 Mart 2015 tairihinde yönetim ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda görevinden

Görsel: Aspor