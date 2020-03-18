Guti'nin Topuk Pasıyla Yaptığı Assistler Real Madrid'in veteran orta saha oyuncularından Guti, Madrid formasıyla çok şık asistlere imza attı. Beyazlılar'la toplam 542 maça çıkan İspanyol orta sahanın topuk pasıyla yaptığı şık asistleri sizler için hazırladık.

Real Madrid'in veteran orta saha oyuncularından Guti, Madrid formasıyla çok şık asistlere imza attı. Beyazlılar'la toplam 542 maça çıkan İspanyol orta sahanın topuk pasıyla yaptığı şık asistleri sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout