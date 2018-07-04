Son Dakika! Guti Hernandez, Beşiktaş'a Transfer Olduğunu Açıkladı
Son dakika... Guti Hernandez, Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. İspanyol antrenör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.
"EVİM BEŞİKTAŞ'TA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLAYACAĞIM"
Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."
YORUMLAR (6)
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ŞENOL GÜNEŞ BUNA DA TİYATRODA NASIL ROL YAPILIR ÖĞRETİR.Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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çok ıyı topçular getıreceksın sen eskımeyen adamsın beşiktaşa hak ettıgı degerı verecegınden suphemız yokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Kaldığın Yerden Yeniden Devam Guti Hernandez...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Lisansın duruyorsa Taliscanın yerine oyna be Gutierrez GutiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hemen de evi oldu:) Hey Allah ım ya:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır