Son Dakika! Guti Hernandez, Beşiktaş'a Transfer Olduğunu Açıkladı

Son dakika... Guti Hernandez, Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. İspanyol antrenör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! İspanyol futbol adamı Guti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bundan sonra Beşiktaş'ta görev yapacağını duyurdu.

"EVİM BEŞİKTAŞ'TA ANTRENÖRLÜĞE BAŞLAYACAĞIM"

Guti'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç gün içinde evim Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgileri ve güvenleri için minnettarım, sıkı çalışarak geri ödemeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkürler."

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