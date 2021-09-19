Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzını anlattı! Galatasaray'a ilaç olacak
Galatasaray'ın yeni transferi Assunçao, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Brezilyalı genç yıldız, "Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim" dedi. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon yediği gollerde geriden oyun kurarken yapılan hatalar dikkat çekerken, Assunçao'nun bu problemi çözecek futbolcu olması bekleniyor.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılı takımda ilk kez maç kadrosuna alınan yeni transfer Assunçao, maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"TOPLU OYUNU SEVERİM"
Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Assunçao, "Galatasaray gibi büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Herkes beni iyi karşıladı, iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı. Oyun stilinden bahseden Gustavo Assunçao, "Toplu oyunu severim. Geriden topla hücuma çıkmayı severim. Ayrıca defansif anlamda da top kazanmayı seven bir oyuncuyum." dedi.
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