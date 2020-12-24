Güreş kulüplerine malzeme yardımı sürüyor
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Güreş kulüplerine malzeme yardımı sürüyor

24.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:08
Güreş kulüplerine malzeme yardımı sürüyor

Türkiye Güreş Federasyonu'nun güreş kulüplerine yaptığı malzeme desteği devam ederken, bugün Samsun ve çevresindeki kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun güreş kulüplerine yaptığı malzeme desteği devam ederken, bugün Samsun ve çevresindeki kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da katıldığı malzeme dağıtım törenine Çarşamba Kaymakamı Dr. Şükrü Yıldırım, Ayvacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Berber, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Çarşamba Belediyesi Güreş Takımı Başkanı İsmet Aykul, Samsun İl Güreş Temsilcisi Harun Erkan ve Yağlı Güreş Karadeniz Temsilcisi Ömer Alver katıldı. Törende bir konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, güreş kulüplerine son derece önem verdiklerini belirterek, "Kulüplerimizin Türk güreşinin gelişmesinde ki rolü çok büyük. Son yıllarda uluslararası şampiyonalarda başarılar elde ediyorsak, bu başarılarda kulüplerimizin payı büyük. Bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak tüm kulüplerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba ilçesinde düzenlenen malzeme dağıtım töreninde Yaka Kent Belediyespor, Çarşamba Belediyespor Alaçam Belediyespor, Gülizar Spor Lisesi, Sinop TOKİ Spor Kulübü, Ordu Gölköy Spor Kulübü ve Rize Çaykur Kulübü'ne malzeme yardımı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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