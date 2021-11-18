Günün spor haberleri! 18 Kasım Perşembe spor gündeminde neler olacak?

18 Kasım Perşembe spor gündeminde neler olacak ve bugün spor dünyasında hangi konular trend olacak merak ediliyor. Spor, gündemi yakından takip edilirken 18 Kasım spor dünyasında neler olacak merak edildi. Peki, bugün neler olacak?

18 KASIM PERŞEMBE GÜNÜN SPOR HABERLERİ

1- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu rövanşında Halkbank, Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/15.00)

2- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur ilk maçında Ankara Yenimahalle, İsveç'in Kristianstad takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kristianstad/21.00)

3- Türkiye Halter Federasyonu, dünya ve Türk halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için vefatının dördüncü yılında Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenleyecek.

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