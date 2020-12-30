Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
30.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA6.191-0,89BIST ANKARA2.3651,72BIST ANTALYA2.1642,63BIST BALIKESİR2.090-0,02BIST BURSA3.6280,06BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.191
|-0,89
|BIST ANKARA
|2.365
|1,72
|BIST ANTALYA
|2.164
|2,63
|BIST BALIKESİR
|2.090
|-0,02
|BIST BURSA
|3.628
|0,06
|BIST DENIZLI
|2.843
|-0,29
|BIST ISTANBUL
|1.550
|0,83
|BIST IZMIR
|3.307
|0,29
|BIST KAYSERI
|8.371
|0,64
|BIST KOCAELI
|3.435
|-0,31
|BIST KONYA
|3.320
|3,46
|BIST TEKIRDAĞ
|9.481
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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